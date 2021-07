Si alzano le vele per il Viaggio del Postale, la manifestazione che riprenderà il suo viaggio sulla rotta Stintino-Porto Torres. L’evento sarà organizzato dalla Lega navale italiana sezione Golfo dell’Asinara che sabato 10 luglio intende rievocare l’evento storico, filatelico e culturale, con una imbarcazione armata a vela latina, unica e particolare in tutto il Mediterraneo.

L’iniziativa riparte, dopo una sospensione decisa a causa della pandemia, con una barca Postale, un Leudo di 12 metri di proprietà dei fratelli Di Meglio di Porto Torres, ma equipaggiato da soci della Lni. Una imbarcazione in grado di affrontare la tratta marina da Stintino a Porto Torres, due ore di navigazione, per portare il sacco della posta, le vettovaglie e i passeggeri, così come avveniva sul finire dell’Ottocento e nei primi 32 anni del Novecento. E, ancora, altre due ore per il viaggio di ritorno, con un altro carico di posta.

Sul Postale verranno imbarcate provviste e in particolare il plico postale, contenente la corrispondenza timbrata la sera precedente con un annullo speciale e subito verrà inoltrata sul circuito postale nazionale.

