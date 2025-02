Una lezione sulla legalità, il senso di cittadinanza, e allo stesso spiegare le caratteristiche delle organizzazioni criminali e come operano. Oggi, mercoledì 5 febbraio, presso l'Istituto comprensivo di Ittiri, la Divisione Anticrimine - Ufficio Minori della Questura di Sassari ha tenuto una lezione su questi temi, sottolineando l’operato di chi contrasta la criminalità organizzato e non del territorio. Un impegno volto ad educare al rispetto dell’altro, per comprendere l’importanza delle norme che regolano la convivenza civile e l’importanza delle istituzioni e della Costituzione, per avere la consapevolezza delle ricadute concrete delle proprie scelte e dei comportamenti quotidiani.

L'incontro ha coinvolto le classi primarie e di primo grado, riscuotendo grande partecipazione e interesse da parte degli studenti. La lezione ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui valori della legalità e del rispetto delle regole, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

