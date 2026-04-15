Strappo in giunta nel Comune di Banari dove il sindaco, Francesco Basciu, ha revocato l'incarico al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Antonio Piu.

Un rapporto di fiducia venuto meno che ha costretto il primo cittadino a ridefinire le deleghe dell'esecutivo, assegnando l'incarico di vicesindaco a Francesco Di Stefano, già esponenete della giunta, in qualità di assessore ai Servizi Sociali, Politiche giovanili e rapporti con le associazioni culturali locali.

«Un più costante e dinamico rapporto tra i singoli componenti della giunta e tra questi e gli uffici, risultato negli ultimi mesi non ottimale in relazione alla figura del vicesindaco e assessore Antonio Piu, con conseguente venir meno dell’indispensabile rapporto fiduciario di quest’ultimo col sindaco». Così è scritto nel decreto di revoca firmato dal sindaco, il quale sottolinea nel documento che la revoca della nomina del vicesindaco e degli assessori «è come la nomina, atto altamente discrezionale fondato su un rapporto fiduciario il cui venir meno può certamente costituire il riferimento fondamentale della motivazione».

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