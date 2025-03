Cantieri aperti in via della Regione nel comune di Bonnanaro, dove è prevista la riqualificazione delle infrastrutture stradali con la sistemazione dei marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riorganizzazione degli arbusti con la messa a dimora di nuove piante. «Si valorizza così un'altra strada importante del nostro paese, che consentirà la piena fruibilità delle strutture sociali», fa sapere l’amministrazione comunale. «In particolare il Centro sociale appena ristrutturato con l'intervento di efficientamento e la riqualificazione degli spazi esterni».

Tra le opere da avviare anche una nuova Rsa, la Residenza per anziani che nascerà grazie a progetto da 1,4 milioni, finanziato dalla Regione Sardegna. I lavori per realizzare la casa di riposo inizieranno presto all’interno dell’ex edificio scolastico, la ex scuola elementare di via della Regione. Il documento di indirizzo progettuale è stato approvato dalla giunta guidata dal sindaco Giovanni Carta.

La residenza per anziani nasce come comunità alloggio integrata con possibilità di intervento di figure professionali per attività di tipo assistenziale e riabilitativo. Il progetto ha l’obiettivo di rispondere all’esigenza di una popolazione sempre più anziana, alla richiesta conseguente di servizi di assistenza e di cura, oltre che di supporto alle famiglie che da sole non sono in grado di sostenere i loro cari.

© Riproduzione riservata