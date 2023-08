Nuova fondi in arrivo per Nughedu San Nicolò.

Il Comune amministrato dal sindaco Michele Carboni è risultato beneficiario di un finanziamento da 200mila euro della Regione Sardegna per la sistemazione delle strade rurali.

«Il progetto presentato e approvato comprende interventi mirati in Località Monte Pirastru e in località Campanas, al fine di migliorare ulteriormente la viabilità rurale sia in un ottica di sicurezza durante le emergenze estive ed invernali, sia per una valorizzazione delle aziende ricadenti nei territori interessati - ha dichiarato il primo cittadino -. I lavori dovrebbero partire nelle prossime settimane».

