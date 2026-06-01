Il dibattito sull’addizionale comunale applicata ai diritti di imbarco negli aeroporti riporta d’attualità una proposta avanzata mesi fa dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo. L’esponente algherese del Consiglio regionale torna infatti a sostenere la necessità di eliminare il tributo per l’aeroporto di Alghero nei mesi compresi tra ottobre e maggio, periodo che coincide con la stagione invernale e con i cosiddetti mesi spalla.

«Oggi il tema è al centro del confronto pubblico, ma una proposta concreta esiste già da tempo», sottolinea Di Nolfo, ricordando come l’obiettivo sia quello di incentivare il traffico aereo proprio nei periodi di minore affluenza, quando lo scalo della Riviera del Corallo registra i numeri più bassi. Secondo il consigliere regionale la misura potrebbe rappresentare uno strumento efficace per attrarre nuove rotte, aumentare i collegamenti e rafforzare la competitività dello scalo algherese e dell’intero sistema aeroportuale sardo. L’addizionale sui diritti di imbarco incide infatti mediamente per circa 6,50 euro sul costo finale di un biglietto aereo, un importo che in diverse regioni italiane è già stato eliminato o ridotto per favorire lo sviluppo del traffico aeroportuale.

Di Nolfo evidenzia come l’aeroporto di Alghero rappresenti oggi circa il 17 per cento del traffico aereo complessivo dell’Isola e ritiene che un intervento mirato nei mesi di bassa stagione possa contribuire ad aumentare l’attrattività del nord-ovest Sardegna, con ricadute positive non solo sul turismo ma anche sulla mobilità di residenti, studenti, lavoratori e imprese. «Non si tratta di favorire una compagnia aerea – precisa - ma di adottare una scelta strategica per la Sardegna». Per questo, conclude il consigliere regionale, la proposta dovrebbe essere valutata sulla base dei dati e senza pregiudizi, nell’ambito di una visione di lungo periodo capace di rafforzare i collegamenti e sostenere lo sviluppo economico dell’intero territorio.

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