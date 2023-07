Stop al fumo e all’abbandono di mozziconi di sigaretta su tutte le spiagge del comune di Porto Torres. Lo ha stabilito il sindaco, Massimo Mulas, firmatario di una ordinanza che vieta anche di gettare rifiuti da fumo nelle acque marine e negli arenili.

Un provvedimento a tutela dei cittadini e dei visitatori del territorio comunale, sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto il profilo estetico e di decoro ambientale, in vigore da sabato 15 luglio a lunedì 23 ottobre.

Nelle aree interessate verrà installata la segnaletica di "Divieto di fumo" con l’obiettivo di promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori, assicurando una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei soggetti maggiormente vulnerabili.

«In virtù della vocazione turistica del territorio del Comune di Porto Torres, legata alle sue indubbie bellezze naturali e paesaggistiche, - sostiene il sindaco – si intendono contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico-sanitario ed estetico dei luoghi».

La dispersione sul suolo pubblico, ed in particolare su spiagge, dei mozziconi di sigaretta viene percepita come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano. In caso di inottemperanza sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

