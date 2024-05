Il giudice del lavoro ha condannato la Aou di Sassari a pagare sette milioni di euro di arretrati a 25 specialisti. La decisione è arrivata a conclusione di una complessa causa, promossa e fortemente sostenuta dalla Cgil Medici di Sassari.

Stando all’ultimo atto della causa, la Aou di Sassari ha pagato i dirigenti medici dei suoi ospedali meno di quanto dovuto per quasi vent’anni. Il Tribunale di Sassari ha dato ragione all’avvocata che rappresentava i medici iscritti alla Cgil. Si tratta di Emanuela Tabasso, la legale ha dimostrato che la Aou non ha conteggiato correttamente lo stipendio dei dirigenti medici per le voci accessorie della retribuzione, in particolare per quanto dovuto agli specialisti sulla base degli incarichi assunti.

Il giudice del lavoro ha stabilito che il conteggio e l’adeguamento deve essere fatto a partire dal 2007. Quanto richiesto nella vertenza aperta dalla dirigente nazionale della Cgil Medici, Miriam Pastorino, e dal segretario territoriale della Funzione Pubblica, Paolo Dettori. Ora la Aou ha la possibilità di impugnare la sentenza di primo grado. Le argomentazioni della Cgil potrebbero valere per tutto il personale medico dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

