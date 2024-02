Arrivano anche dal Sassarese i volontari che questa mattina hanno ripulito l’area nella località Tanca Manna, la zona che costeggia il porto Mannu di Stintino. Armati di buona volontà e senso civico, 15 persone hanno dato dimostrazione del loro impegno di cittadinanza attiva, raccogliendo una tonnellata di rifiuti, tra cui 2 cucine, 2 parabordi, una parabola, due nasse, una bombola, una doccia da barca, 2 materassi e un terzo in gommapiuma. Inoltre tra i cumuli di immondizia anche tanto vetro e lattine e una quantità infinita di plastica e ferro.

Hanno ripulito un lungo tratto compreso tra via Grecale e il lungomare Levante, fino alla Capitaneria di porto. L’iniziativa è nata in collaborazione con i volontari della Onlus Plastic Free e il supporto del Comune di Stintino, una sinergia che ha visto la partecipazione dei volontari giunti anche da Sassari e Cargeghe, qualcuno accompagnato dalla propria cagnetta, tutti protagonisti di una importante operazione di pulizia.

Un intervento svolto in una giornata primaverile in cui ancora una volta si è messo in evidenza la presenza di discariche abusive, un grave problema ambientale che si affronta anche con azioni in grado di sensibilizzare la comunità per promuovere pratiche sostenibili.

