Questa mattina, un gruppo di 10 volontari, tra cui alcuni nomadi digitali provenienti da diversi Paesi europei, si è unito per ripulire l’area intorno al perimetro del paese, verso il mare. Un gesto concreto che dimostra ancora una volta l’impegno e la sensibilità di chi sceglie di prendersi cura di Stintino.

Durante l’intervento sono stati raccolti circa 300 chili di rifiuti, tra cui una sedia, un sottovaso, numerose bottiglie e bicchieri abbandonati nei pressi dei locali sul lungomare e persino un sacco con scritte in lingua araba, probabilmente trasportato dalle correnti marine. Un segnale evidente di quanto sia necessario continuare a sensibilizzare e proteggere il nostro territorio.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a Plastic free e alla collaborazione con l’associazione Absentia guidata da Fabrizio Contini. Cittadini e viaggiatori internazionali tutti insieme per la tutela dell’ambiente. L’amministrazione comunale ha ringraziato tutti i volontari che hanno dedicato tempo ed energie per difendere il mare e il paesaggio della splendida costa di Stintino.

