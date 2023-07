Via ai lavori di bitumazione nella strada del Porto Marina di Stintino al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza della zona. Gli interventi comporteranno alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale. Durante il periodo di rifacimento della strada, la viabilità sarà garantita a senso unico alternato, consentendo il transito dei veicoli sia in entrata che in uscita.

Non sarà invece consentito, nel tratto interessato dai lavori, il transito di pedoni in quanto l’area è interessata da movimento di macchinari e quindi pericolosa. L’accesso all’area portuale dei pedoni sarà garantito dalla stradina al lato del palazzo della Capitaneria di Porto.

I bus non potranno transitare sull’area interessata dai lavori e sarà necessario fermarsi presso il piazzale fronte la sede della Capitaneria di Porto ed indirizzare le persone verso la stradina al lato del palazzo che conduce all’area portuale. L'amministrazione comunale di Stintino invita i cittadini e i portuali ad attenersi alle misure necessarie per garantire una corretta gestione del traffico durante tutta la durata dei cantieri.

© Riproduzione riservata