Il 17 e 18 ottobre 2026 l'ExMa di Tissi ospiterà la nuova edizione di "Note di Cagnulari - Festival Enogastronomico", un appuntamento dedicato agli amanti del buon vino, della cucina autentica e delle esperienze capaci di unire gusto, cultura e tradizione.

L'evento, promosso dal Comune di Tissi e organizzato in collaborazione con le associazioni Binzas e Servitia, nasce con l'obiettivo di valorizzare il Cagnulari, vitigno identitario del territorio, e di raccontare le eccellenze locali attraverso degustazioni, laboratori, incontri culturali e momenti di intrattenimento.

"Assapora, impara, divertiti!" è il motto dell'edizione 2026, un invito a vivere il festival da protagonisti. «Note di Cagnulari è molto più di un evento enogastronomico», sottolinea il sindaco GianMaria Budroni. «È un'occasione per valorizzare il nostro territorio, le sue eccellenze produttive e la sua identità culturale, creando momenti di incontro e condivisione che mettono al centro le persone, le tradizioni e i saperi della nostra comunità».

IL PROGRAMMA – La manifestazione prenderà il via sabato 17 ottobre alle ore 16.30 con il Raduno di Auto e Moto d'Epoca, evento collaterale che vedrà il ritrovo dei partecipanti presso l'ExMa e un percorso tra le vie del paese, con soste nei bar di Tissi per momenti conviviali e aperitivi. Tra gli ospiti più attesi spicca la presenza di Pietro Catzola, autore del volume Il Cuoco dei Presidenti, che aprirà il programma con la presentazione del libro. A seguire spazio allo show cooking "Spadellando con Alberto", curato dallo chef Alberto Carta, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sapori, tecniche e racconti della cucina contemporanea. Alle ore 19.30 apriranno gli stand delle cantine e dei produttori vitivinicoli, mentre alle 20.30 prenderà il via la Cena della Tradizione, ispirata al libro Ammentos 'e sapores antigos de Tissi e realizzata dall'Associazione Cuochi della Provincia di Sassari. Saranno disponibili tre proposte gastronomiche con i prodotti e la cucina locale. La serata sarà accompagnata dalla musica dei Doc Sound Acoustic Trio e, dalle ore 22.30, dal concerto dei Country Road Band con la partecipazione speciale di Consuelo, artista nota per la sua esperienza a X Factor e Sanremo Giovani. Sarà inoltre presente un'area dedicata al Birrificio Dolmen, con una selezione di birre artigianali e cocktail.

Domenica 18 ottobre il festival riprenderà alle ore 10.30 con una ricca proposta di laboratori ed esperienze dedicate alla cucina, alle tradizioni e alla cultura del vino. Alle ore 13 si terrà il Pranzo della Tradizione, con le stesse proposte gastronomiche previste per la serata del sabato, mentre il pomeriggio sarà animato dalla musica del duo Eris & Alexia J.

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