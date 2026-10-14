Domenica 18 ottobre Sennori si tinge di rosa per la PittaRosso Pink Parade 2026, una camminata non competitiva a sostegno della Fondazione Veronesi.

L’iniziativa benefica supporta attivamente il progetto Pink is Good, nato nel 2013 per finanziare le cure mediche, la ricerca scientifica contro i tumori femminili e promuovere una corretta informazione.

Anche quest’anno la partecipazione sarà numerosa, con circa 200 persone attese alla partenza. Il programma della mattinata prevede alle 9.30 il raduno presso il parcheggio situato nelle immediate vicinanze del ristorante “da Vito” (S.S. 200); alle 10 la partenza della camminata.

Il percorso terminerà nel parco di Santa Vittoria con un breve intrattenimento per i partecipanti, i saluti di rito e il rientro libero. La camminata è dedicata a tutte le persone regolarmente registrate che hanno effettuato la donazione alla Fondazione Umberto Veronesi, ma la partecipazione e il supporto morale sono aperti a chiunque abbia a cuore tale fondamentale causa che ogni consente di raccogliere importanti fondi per la ricerca. Una iniziativa che ogni anno raccoglie numerose adesioni e partecipanti.

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