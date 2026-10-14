Bandito dal Comune di Sassari il concorso per l’assegnazione di due autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di Noleggio con conducente con auto fino a un massimo di 9 posti.

E lo fa a distanza di dieci anni dall’ultima volta, e a pochi giorni dal via libera della giunta all’atto di indirizzo per l’individuazione dei criteri di selezione, illustrato dall’assessore alle Attività Produttive Lello Panu.

A consentire il bando la cessazione di due attività che hanno reso disponibili altrettante licenze. Nel 2007 una delibera del consiglio comunale aveva stabilito che le autorizzazioni da poter rilasciare non potevano andare oltre le 40 unità, 39 per noleggio con autovettura e 1 per noleggio con calesse.

Le ultime concesse, 12, risalivano al 2015, tutte destinate agli Ncc. Scaduta la graduatoria del tempo gli uffici hanno predisposto una nuova gara dove, tra i criteri del punteggio, vi sono l’anzianità operativa nel settore, il titolo di studio e la conoscenza delle lingue, l’uso di un mezzo con supporti e attrezzature idonee al trasporto di persone con disabilità, l’assunzione di nuovo personale da parte dell’operatore assegnatario della licenza.

Se si dovesse raggiungere la parità si considereranno, come elementi di premialità, la presenza nel nucleo familiare del richiedente di almeno una persona con disabilità certificata, il numero di familiari a carico nel nucleo familiare del richiedente e l’inferiore età anagrafica del richiedente. «Auspichiamo- dichiara l’assessore Panu- di poter individuare assieme alla Regione formule in grado di superare le attuali rigidità normative, così da ampliare l’offerta soprattutto in ottica turistica e nei collegamenti con i nostri litorali».

Panu annuncia poi che «d’intesa con gli operatori, vogliamo mettere mano anche regolamento sui taxi, in modo da garantire un’alternativa sempre più efficiente all’uso delle auto ad uso privato e un supporto sempre più adeguato al trasporto pubblico locale».

© Riproduzione riservata