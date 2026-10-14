Prosegue l’iter amministrativo per la trasformazione dell’ex caseggiato delle scuole elementari di Bonnanaro in una comunità integrata per anziani. Con la determinazione del 21 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha disposto l’impegno di spesa di 159 mila 771,13 euro per i servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento di ristrutturazione dell’immobile.

Il progetto punta al recupero di un edificio pubblico esistente per destinarlo a una struttura di accoglienza e assistenza rivolta alla popolazione anziana. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi comunali finalizzati al recupero del patrimonio edilizio e al potenziamento dei servizi alla comunità.

L’incarico riguarda le attività di progettazione, gli approfondimenti geologici, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori. Il servizio è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’architetto Marco Rizzoli, dalla società IP Ingegneria Srl, rappresentata dall’ingegnere Francesco Petretto, e dalla geologa Laura Tavera.

(Unioneonline/En.Ne)

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