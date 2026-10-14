Un momento di festa, accoglienza e integrazione per fare sentire a casa le centinaia di studenti internazionali pronti a iniziare la loro esperienza accademica e di vita in città. Venerdì 16 ottobre, a partire dalle 18, l’Aula Magna di Piazza Università ospiterà il Welcome Day, l’evento ufficiale di benvenuto dedicato agli studenti Erasmus iscritti all’Ateneo di Sassari.

Sono 505 gli studenti internazionali accolti dall’Ateneo nell’anno accademico 2025/26 nell’ambito dei programmi di mobilità in ingresso, tra mobilità Erasmus, tirocini, accordi extra-europei, short-term mobility e Student Festival. Quasi sette su dieci sono donne: 351 contro 153 uomini. Prosegue intanto l’attività per il 2026/27, che con i dati parziali aggiornati al 9 ottobre 2026 e gli arrivi ancora in corso conta già 215 studenti, 148 donne e 58 uomini.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione studentesca ESN Sassari (Erasmus Student Network) in collaborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali di ateneo, vedrà la partecipazione attiva dei soci, dei volontari e delle principali realtà formative e istituzionali del territorio.

© Riproduzione riservata