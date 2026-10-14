Il Piano di lottizzazione della Zona C4, la nuova area di sviluppo urbanistico, commerciale e residenziale che, a Porto Torres, sorge tra viale delle Vigne, via Bernini e via Palladio, subisce una modifica a seguito dell’approvazione della variante al progetto delle opere di urbanizzazione già autorizzate con delibera della giunta regionale. Il primo via libera arriva dalla maggioranza dei commissari dalla Commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere Gianpiero Madeddu, che ha illustrato la proposta relativa all’intervento che passerà al vaglio del Consiglio comunale, giovedì 15 ottobre. La seduta si è tenuta alla presenza dell’assessora all’Urbanistica, Cristina Capuana, del responsabile del Settore, l’ingegnere Mario Cappai e della funzionaria Fabrizia Muzzu. Nello spazio ex Fabiani, di circa quattro ettari, sorgerà un centro commerciale, un ulteriore centro servizi connessi alla residenza e una zona residenziale, oltre alla vasta area parcheggi pubblici e privati e un parco urbano. La variante prevede il ridimensionamento delle due rotatorie previste dal piano, in particolare con lo spostamento di entrambe sempre su viale delle Vigne, eliminando l’ingresso, previsto in precedenza, da via Lombardia all’area di lottizzazione, per evitare il passaggio in un punto dove passa la condotta idrica che alimenta il potabilizzatore del Coghinas, in località di Truncu Reale. «La novità è rappresentata dall’acquisizione da parte della società Tiede srl, la società che si è aggiudicata il Piano di lottizzazione, - spiega Madeddu - di una fascia di terreno di fronte ai parcheggi del supermercato Conad che sarà ceduta al Comune con l’obbligo di destinarla a zona verde, la cui manutenzione verrà presa in carico dalla stessa società proponente senza alcun costo aggiuntivo alle opere di urbanizzazione». Il tutto avverrà tramite la stipula formale di una convenzione tra Comune e la Teide Srl che si occuperà anche della gestione della manutenzione dei parcheggi. La firma della convenzione segna un ulteriore passo in avanti nella realizzazione del progetto, nella vasta area in cui sono in corso i lavori. La società che si è aggiudicata il Piano di lottizzazione, infatti, ha ceduto tre lotti edificabili dove verranno realizzate a proprie spese due rotatorie si viale delle Vigne e un parcheggio antistante le strutture commerciali. Interventi per affrontare i flussi di traffico, allo scopo di favorire l’ingresso verso la nuova area. In particolare il nuovo progetto prevede la realizzazione di un supermercato che comprende un reparto alimentare e un altro non alimentare, oltre ad un secondo punto vendita di 980 metri quadri destinato a servizi connessi alla residenza, ovvero bar, ristorante, farmacia, galleria di negozi e uffici. Entrambi gli edifici sono dotati di aree parcheggio, pubblico e privato, che rispettano la normativa vigente. Una quota di circa il 40 per cento è riservata all’edilizia economica agevolata e prevede la costruzione di tre palazzine, composte da piano interrato per autorimessa collettiva e cinque piani fuori terra destinati agli appartamenti, destinata a giovani copie a prezzi agevolati. Il Piano di lottizzazione presentato dalla società Teide Srl con sede a Bergamo, è stato approvato dal Comune di Porto Torres con importanti modifiche. Il piano così disegnato vede la concentrazione degli standard rivolti verso la scuola del liceo Paglietti e al Palazzetto dello sport e la Cittadella sportiva, con l’obiettivo di sviluppare un Polo di istruzione e di formazione didattica e sportiva in quell’area.

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