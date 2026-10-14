Un calendario continuativo di eventi da novembre fino a Pasqua, spettacoli serali nelle piazze del centro storico, un villaggio natalizio rinnovato e nuovi collegamenti con l'aeroporto di Olbia. La Fondazione Alghero mette a punto la strategia per trasformare la Riviera del Corallo in una destinazione turistica attrattiva anche nei mesi di bassa stagione.

Il primo passo è l'avviso esplorativo per il Cap d'Any a l'Alguer 2026-2027, pubblicato il 12 ottobre, che raccoglierà proposte per concerti, spettacoli teatrali, danza, gospel, iniziative letterarie e performance itineranti da realizzare tra il 20 novembre e il 10 gennaio.

«Alghero ha tutte le carte in regola per essere una destinazione turistica dodici mesi l'anno. Il nostro compito è costruire le condizioni perché questo accada davvero, non limitarci a dichiararlo», sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu.

Intanto prosegue fino al 15 novembre l'Alguer Family Festival, con iniziative dedicate anche al patrimonio archeologico e alla tradizione sarda. Dal 20 dicembre il centro storico ospiterà un villaggio natalizio completamente rinnovato, con nuove attrazioni pensate per residenti e turisti. Il Capodanno rappresenterà il momento culminante delle festività, ma la programmazione proseguirà anche nei mesi successivi.

La Fondazione annuncia infatti un nuovo bando per eventi culturali e di intrattenimento da gennaio ad aprile. Tra le novità più ambiziose figurano gli spettacoli serali tematici previsti sui bastioni, a Porta Salve, in Piazza Civica, Piazza del Municipio, Piazza del Teatro, Piazza Ginnasio e Largo Lo Quarter. Un progetto che punta a trasformare alcuni degli scorci più suggestivi della città in attrazioni capaci di richiamare visitatori anche durante l'inverno. La strategia comprende anche il tema dei collegamenti. In questa prospettiva si inserisce la proposta di istituire una navetta invernale tra Alghero, Sassari e l'aeroporto di Olbia, con corse coordinate agli orari dei voli, per intercettare i turisti che scelgono di raggiungere la Sardegna attraverso lo scalo gallurese.

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