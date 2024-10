Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Stintino nella campagna di tutela ambientale e di decoro del territorio. Venti volontari hanno partecipato all’evento nazionale “Sea & Rivers” con un’importante azione di pulizia coordinata dalla referente locale di Plastic Free, Maria Luisa Vallebella, per ripulire l’area di via Valle della Luna, sotto la Torre di Capo Falcone, raccogliendo ben 250 chili di rifiuti di ogni genere. Tra gli oggetti recuperati: un tavolo in plastica, pezzi di motore, recinzioni, e persino zainetti rubati con documenti, prontamente consegnati alla polizia municipale. I volontari hanno rimosso anche diverse bottiglie, pezzi di ferro e bidoni di vernice.

La mobilitazione ha permesso di mettere in luce non soltanto l’importanza del decoro e della tutela dell’ambiente, ma anche il ruolo cruciale che la comunità gioca nella salvaguardia del territorio. L’iniziativa ha richiamato l’attenzione sulla necessità di prendersi cura delle spiagge di Stintino e degli spazi naturali, sottolineando come ogni gesto civile e il buon senso possa contribuire e tenere pulito e sano l’ambiente.

© Riproduzione riservata