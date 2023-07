Revoca dell’ordinanza di divieto temporaneo della balneazione nelle acque del tratto di arenile Cuile Ezi Mannu. Il provvedimento è stato firmato dalla sindaca del Comune di Stintino, Rita Vallebella, a seguito del rientro alla normalità dei parametri relativi alla concentrazione di batteri fecali, quali l’Escherichia Coli (valori limite 500) e Enterococchi Intestinali (valori limite 200), causa di inquinamento della zona.

L’Arpas, Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna, nelle ultime analisi effettuate sul campionamento delle acque del lido Cuile Ezi Mannu, ha rilevato il ritorno dei valori secondo la norma, parametri che nei giorni scorsi risultavano oltre i limiti consentiti, tanto da far scattare l’ordinanza di divieto di balneazione.

Nella zona che si estende per circa 2067 metri, in precedenza interdetta ai bagnanti, ora sarà possibile la balneazione ai tanti locali e turisti che frequentavano l’arenile. La zona è tenuta sotto osservazione dall’Arpas Servizio rete laboratori e misure in campo - Servizio laboratorio di Sassari incaricati ad eseguire il monitoraggio costante.

