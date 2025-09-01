Stintino, punto da una vespa sulla spiaggia: giovane in shock anafilatticoSul posto i soccorritori del 118, che hanno trasportato d’urgenza il giovane in ospedale
Paura nel pomeriggio, nella splendida e affollata spiaggia del Gabbiano, sul litorale di Stintino, dove un giovane turista è andato in shock anafilattico dopo essere stato punto da una vespa.
Immediati i soccorsi per il giovane, le cui condizioni sono apparse subito serie tanto da richiedere l’iniezione del farmaco, l’epinefrina, che ha frenato l’avanzata dello shock.
Gli operatori sanitari del 118, dopo averlo intubato, hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso dell’Areus per trasferire celermente il paziente all’ospedale civile di Sassari.
Un medico si è calato col verricello in mezzo ai bagnanti per il trasporto d’urgenza al Santissima Annunziata.
Sul posto sono intervenuti, oltre all'ambulanza del 118, anche gli uomini della compagnia barracellare e i carabinieri della stazione locale per dare supporto ai soccorsi.