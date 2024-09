Il Comune di Stintino punta al decoro cittadino prorogando fino al 15 settembre l'apertura dell'Isola Ecologica Turistica situata presso la spiaggia delle Saline.

Questa iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale e gestita da San Germano Spa, mira a facilitare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per i turisti al termine del loro soggiorno, contribuendo così a mantenere pulite le strade e spiagge.

L'Isola Ecologica, posizionata nelle vicinanze del parcheggio della spiaggia delle Saline, è disponibile esclusivamente per i turisti, come specificato dall'assessore all'Ecologia, Enrico Scano.

Durante le ore di apertura, un operatore sarà presente per assistere i visitatori nella corretta differenziazione dei rifiuti. Per i frequentatori abituali dell’arenile sono disponibili contenitori appositi per i rifiuti, che vengono regolarmente svuotati. La vigilanza del territorio è affidata ai vigili urbani e ai barracelli, che garantiranno il rispetto delle norme. Gli orari di apertura saranno dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 18, tutti i giorni.

