Stintino programma il Natale: al via il bando per gli eventiLe domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 24 ottobre
Il Comune di Stintino avvia l'organizzazione del programma natalizio e apre i termini per la presentazione di appositi progetti da realizzarsi in tutto il territorio comunale nel periodo di Natale 2025, al fine di predisporre un calendario di eventi nella cittadina e promuovere l’immagine del borgo turistico a tutti i livelli territoriali.
In particolare dovranno essere presentate proposte progettuali per uno spettacolo per le famiglie, un concerto, comprensivo di relativo piano sicurezza, il Villaggio Babbo di Natale e/o qualcosa di similare da allestire nel periodo 8 dicembre 2025 - 6 gennaio 2026.
Inoltre si prevede una cena sociale (da svolgersi all’interno della tendostruttura di proprietà comunale) per circa 100/120 pasti con indicazione del menù proposto e con animazione musicale inclusa.
L'avviso è rivolto a soggetti economici/imprenditoriali, ad associazioni o altro, in forma singola o associata. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 24 ottobre 2025.