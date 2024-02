Si aprono i festeggiamenti in maschera per il Carnevale di Stintino.

Le iniziative promosse dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella si svolgeranno dall’8 al 17 febbraio presso la tensostruttura allestita in Piazza dei 45, un’ampia area che ospiterà gli eventi in programma nelle quattro giornate ricche di allegria e divertimento.

Si comincia giovedì 8 febbraio con la festa in maschera per i più piccoli a partire dalle 16, un pomeriggio di animazione con Il Meg.

Sabato 10 è prevista la sfilata in maschera dalle 15 con premi per il miglior costume, seguita alle 21 dalla musica dal vivo con i Nakama e DJ Set con Madd.

Martedì 13 sarà la volta della sfilata in compagnia del Giogli e i giochi dalle 15, con intrattenimento per i bambini sempre insieme a Il Meg. Sabato 17 si chiude in bellezza con la Pentolaccia alle 17 e lo spettacolo, alle ore 19, intitolato "Tale e 'Quasi' Quale Show". Il tutto sarà arricchito da frittelle, cibo e bevande per tutto il periodo del carnevale.

