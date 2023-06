Divieto temporaneo di balneazione nella località di mare L’Ancora, sul litorale di Stintino.

Il Comune di Stintino, in ottemperanza alla nota dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (Arpas), ha istituito il provvedimento, preso in seguito alle analisi effettuate sul campionamento prelevato lunedì scorso, 12 giugno,nella stazione di monitoraggio del paese, dal Servizio rete laboratori e misure in campo e Servizio laboratorio di Sassari dell'Arpas.

Le analisi hanno evidenziato la presenza di alcuni parametri fuori norma, in particolare l'Escherichia Coli (valori limite 500) e degli Enterococchi Intestinali (valori limite 200). Di conseguenza, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei bagnanti, si rende necessario vietare temporaneamente la balneazione nella zona interessata fino al ripristino delle condizioni di normalità.

La revoca del divieto sarà comunicata attraverso un'apposita ordinanza, emessa successivamente. Il tratto di spiaggia interessato dal divieto di balneazione presso L'Ancora ha una lunghezza di 839 metri.

