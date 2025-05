Controlli ad ampio raggio della guardia di Finanza di Sassari negli ultimi 4 mesi. Verifiche nate anche per il forte aumento di turisti italiani e stranieri nelle strutture ricettive della provincia.

E proprio sulla ristorazione e sul fenomeno del lavoro nero, fiamme gialle hanno messo una lente riscontrando plurime violazioni alla legge. Su 44 attività commerciali controllate 27 sono risultate in regola ma si sono pure scoperti 30 lavoratori in nero impiegati da 17 datori di lavoro.

In un ristorante gallurese sono stati scoperti ben 9 lavoratori in nero. Molti di loro sono italiani (25), 5 quelli stranieri provenienti da Marocco, Germania, Mauritius ed Egitto. Maxi sanzione per i datori di lavoro, che va da un minimo di 1950 euro a un massimo di 11700 per ciascun lavoratore irregolare.

Sono state erogate multe per oltre 58mila euro, e in più per 4 attività è stata proposta, all'Ispettorato territoriale del Lavoro, la sospensione degli esercizi commerciali, provvedimento preso quando venga accertato l'impiego di personale in nero pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

