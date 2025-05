Automobile a fuoco ieri notte nel parcheggio del Mercato Civico a Sassari. Intorno alle 23 l’auto, parcheggiata al primo piano interrato ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Una persona presente si è sentita male per le esalazioni ed è stata soccorsa dal personale del 118.

Al momento l'ingresso del parcheggio è chiuso e non si può accedere alla struttura. Su quanto avvenuto indagano i carabinieri.

