Il complesso di Santa Chiara, sede del Dipartimento di Architettura, ha gli intonaci scrostati. Ma anche il Pou Salit e l’Asilo Sella, in comodato d’uso all’Ateneo, avrebbero bisogno di interventi di manutenzione. Lo denuncia l’associazione Iniziativa Alghero, chiedendo al sindaco di far rispettare l’accordo sottoscritto nel 2013 con l’Università di Sassari.

«Gli immobili versano in cattive condizioni, mostrano cadute di intonaci, necessitano di lavori di restauro», dice Francesco Sasso, proseguendo nel lavoro di analisi delle problematiche che interessano la città di Alghero.

«L’Università avrebbe dovuto provvedere alla conservazione e alla corretta gestione degli immobili assegnati in concessione, realizzando a proprio carico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria», incalza. «L’amministrazione non può rimanere inerte difronte alle inadempienze dell’Università che sta causando un danno rilevante agli immobili di pregio che gli sono stati concessi in uso. Poiché l’Università non sta rispettando quanto previsto dall’accordo e poiché i lavori di restauro delle facciate sono urgenti chiediamo al sindaco di far valere quanto stabilito nell’accordo quadro».

