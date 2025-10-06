A Stintino anche fuori stagione grazie al servizio navetta gratuito messo a disposizione dal Comune per collegare l’aeroporto di Alghero al borgo turistico, garantendo il viaggio di andata e ritorno.

Il Comune ha dunque disposto il servizio di trasporto fino al 15 ottobre. Attività garantita dall’azienda Scia e assicurata sia per residenti che per i visitatori. Le stazioni della fermata sono state individuate a Pozzo San Nicola, Le Tonnare, Le Saline, Cala Lupo, viale La Pelosa e via Sassari.

Il Comune intende investire sui servizi al turismo, oltre la stagione estiva, un sistema per migliorare la fruizione dei luoghi e garantire la sicurezza nelle strade per chi arriva e chi parte da Stintino, considerata una meta rinomata e ambita da tanti visitatori, per una distribuzione nelle spiagge, lungo tutto il litorale del borgo turistico, evitando la concentrazione dei turisti esclusivamente nella spiaggia La Pelosa, arenile a numero chiuso fino al 15 ottobre.

