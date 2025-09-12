Cinghiali che vagano nel centro urbano e nella periferia di Stintino, un allarme costante denunciato dai residenti che ha costretto l’amministrazione comunale a chiedere l’intervento degli enti di competenza. Il Comune guidato dalla sindaca Rita Limbania Vallebella ha formalmente chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico interistituzionale per affrontare la crescente emergenza legata alla presenza incontrollata dei cinghiali nelle aree urbane e lungo le principali strade del territorio.

La richiesta, inviata all’Assessorato regionale all’Ambiente, alla Città Metropolitana di Sassari, all’Agenzia Forestas, all’Asl di Sassari, al Corpo Forestale e alla Prefettura, si ispira al modello già adottato a Olbia. La sindaca Vallebella ha evidenziato che il Comune non possiede alcuna competenza diretta in materia di gestione della fauna selvatica, motivo per cui è necessario un coordinamento tra gli enti responsabili per definire strategie e interventi mirati.

«La presenza massiccia di ungulati – ha sottolineato la prima cittadina – sta creando una situazione di rischio crescente, confermata dai numerosi incidenti stradali e dalle segnalazioni continue di cittadini e turisti. Servono misure urgenti e condivise per garantire la sicurezza pubblica e la tutela del territorio».

