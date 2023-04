Non è più idoneo il locale di Stintino (via Torre Falcone), di proprietà dell'Amministrazione comunale, dove esercitava la professione l'unico medico di base del paese: il dottor Antonello Piglioni. Condizioni igieniche precarie, riscaldamento rotto, manutenzioni non eseguite hanno portato la direzione sanitaria di Sassari a stabilire l'inidoneità della struttura.

Tutto è partito dalle segnalazioni di diversi pazienti sulle condizioni dell'ambulatorio. «Abbiamo trovato il locale in uno stato davvero precario - commenta la sindaca di Stintino Rita Vallebella -. Nei giorni scorsi sono intervenuti persino i Nas. Quattro anni senza nessuna manutenzione, ordinaria e straordinaria. Il dottor Piglioni può continuare a esercitare la sua professione da un'altra parte della nostra cittadina. Non mando via nessuno».

Ma è evidente che qualcosa si sia incrinato nei rapporti tra medico e nuova Amministrazione. Tanto è vero che sono in corso contatti anche con un altro medico, che nelle prossime settimane dovrebbe prendere servizio. «Ad ogni modo - conclude Rita Vallebella - rassicuro gli stintinesi: non rimarranno senza copertura sanitaria».



