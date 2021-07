Il ripascimento della spiaggia La Rossa, situata all'isola d'Elba nel comune di Porto Azzurro.

Una vicenda che ha trovato molto spazio in questi giorni in diversi quotidiani toscani, poiché la nuova sabbia del famoso litorale è di color bianco anziché rossastro, quello storico e naturale, carico di metalli, di cui è spesso ricca la costa dell'Elba. Per il ripascimento, che quindi ha modificato un'immagine praticamente millenaria, secondo qualche quotidiano locale sarebbe stata usata sabbia sarda, in particolar modo quella di Stintino, una delle perle turistiche della Sardegna.

Ma il sindaco di Stintino Antonio Diana replica senza mezzi termini: “Sabbia portata all'Elba da Stintino? Semplicemente ridicolo”, afferma, parlando di “cosa priva di fondamento".

