Il Comune di Stintino avvia il percorso di revisione del Piano urbanistico comunale. Nei mesi scorsi si erano tenuti una serie di incontri preparatori necessari per predisporre gli atti che andranno a modificare lo strumento fondamentale per la pianificazione dello sviluppo territoriale, con l’obiettivo di modernizzare la gestione del territorio, puntare sul turismo e adeguare le normative prima della sua approvazione in consiglio comunale. A oltre dieci anni dall’entrata in vigore del Puc, il Comune avvia così una verifica del grado di attuazione delle previsioni urbanistiche e della loro rispondenza alle attuali esigenze del territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile e partecipato.

Ieri, lunedì 12 gennaio, l’amministrazione comunale, con il sindaco Rita Vallebella, ha incontrato i tecnici incaricati della revisione del Puc, gli architetti Francesco Dettori e Francesco Poddighe, per avviare la predisposizione del Documento preliminare di indirizzo, finalizzato al monitoraggio e alla Vas-Valutazione ambientale strategica del Piano urbanistico comunale.

