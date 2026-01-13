Stintino, il Comune prepara la revisione del Puc
Il Comune di Stintino avvia il percorso di revisione del Piano urbanistico comunale. Nei mesi scorsi si erano tenuti una serie di incontri preparatori necessari per predisporre gli atti che andranno a modificare lo strumento fondamentale per la pianificazione dello sviluppo territoriale, con l’obiettivo di modernizzare la gestione del territorio, puntare sul turismo e adeguare le normative prima della sua approvazione in consiglio comunale. A oltre dieci anni dall’entrata in vigore del Puc, il Comune avvia così una verifica del grado di attuazione delle previsioni urbanistiche e della loro rispondenza alle attuali esigenze del territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile e partecipato.
Ieri, lunedì 12 gennaio, l’amministrazione comunale, con il sindaco Rita Vallebella, ha incontrato i tecnici incaricati della revisione del Puc, gli architetti Francesco Dettori e Francesco Poddighe, per avviare la predisposizione del Documento preliminare di indirizzo, finalizzato al monitoraggio e alla Vas-Valutazione ambientale strategica del Piano urbanistico comunale.