Una squadra di 12 volontari al lavoro per ripulire dai rifiuti, in particolare dalla plastica, i fortini di Stintino.

Il risultato dell’operazione di pulizia ambientale condotta da Maria Luisa Vallebella, refente Plastic Free onlus, è stato la rimozione di 800 chili di spazzatura nell’area che ospita le vecchie strutture militari lungo la costa stintinese.

L’iniziativa si resa possibile grazie alla collaborazione di Gianpiero Carcangiu e due amiche volontarie da La Maddalena. Tra gli oggetti recuperati anche due televisori, sei batterie per auto, un sanitario, un lavandino con supporto, un boiler e un ombrello. Rifiuti speciali abbandonati da incivili senza alcun rispetto per l’ambiente. Tra i materiali anche barattoli di vernice e grande quantità di bottiglie di plastica e rifiuti indifferenziati. Ancora una volta in prima linea Plastic Free per promuovere la salvaguardia dell’ambiente.

I fortini sono stati liberati da ogni traccia di immondizia, restituendo decoro all’area e preservando la naturale belezza di beni di importanza storica in una zona di mare, dove spesso ignoti abbandonano rifiuti di ogni sorta.

Si tratta di uno dei tanto progetti sostenuti dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella.

