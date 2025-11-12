Con l'evento intitolato "Agitamus prima dell'uso" il Comune di Stintino domani, mercoledì 13 novembre dalle 10, dedica una giornata per scoprire il valore dello sport paralimpico come strumento di inclusione, crescita personale e cittadinanza attiva. L’iniziativa, promossa da Albatros attraverso il Comitato Italiano Paralimpico – Regione Sardegna, con il sostegno della Regione e del Comune di Stintino, dell’Istituto Comprensivo 2 Porto Torres, e in collaborazione con Absentia e i partecipanti internazionali del progetto “Pescatori Digitali”, coinvolgerà gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado locale. La palestra comunale di Stintino ospiterà attività di basket in carrozzina, sitting volley e torball, insieme a percorsi sensoriali e ad una scacchiera gigante, fino all’“Aperitivo al buio” guidato dagli atleti paralimpici. Un’occasione per mettersi nei panni dell’altro, comprendere il valore dell’inclusione e riconoscere le differenze come una ricchezza per la comunità.

Un modo per vivere l’inclusione a 360 gradi a cominciare dalle nuove generazioni, studenti che potranno assistere alle performance di sportivi che con tenacia affrontano sfide importanti.

