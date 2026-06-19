Cinghiali banchettano nel centro urbano di Stintino, servendosi dai cestini gettacarte, usati come contenitori per rifiuti organici. Il risultato è una situazione di degrado documentata dalle foto che evidenziano l'azione degli animali. Gli ungulati sono attratti dai sacchetti dell'immondizia di casa abbandonati erroneamente nei cestini pubblici. Immediato l’appello dell’amministrazione comunale, rivolto ai cittadini invitati a rispettare le regole per un corretto utilizzo dei gettacarte.

«Gli animali selvatici, cercando cibo, ribaltano i cestini, distruggono le buste e disperdono i rifiuti a terra. Per evitare che questo accada, - precisa l’amministrazione della sindaca Rita Vallebella - è fondamentale smettere di utilizzare i cestini per i rifiuti domestici e seguire le corrette modalità. Ovvero i cestini stradali servono esclusivamente per i piccoli rifiuti, come uno scontrino, un fazzoletto di carta, una bottiglietta vuota o le deiezioni canine».

E’ tassativamente vietato, infatti, inserirvi i sacchetti dei rifiuti di casa. Per questi ultimi è attivo il servizio Porta a Porta, secondo quanto indicato nel calendario. Inoltre in caso di imminente partenza o per lo smaltimento fuori orario, i rifiuti vanno conferiti direttamente presso l'Ecocentro comunale, aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12. «Prevenire queste situazioni è una responsabilità collettiva. Il rigoroso rispetto delle regola è fondamentale per tutelare l’ambiente, garantire il decoro urbano ed evitare l’incursione della fauna selvatica all’interno del centro abitato».

© Riproduzione riservata