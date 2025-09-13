Mezzi in sosta vietata e campeggio abusivo sul litorale di Stintino.

Ieri mattina intorno alle 9 una pattuglia della Polizia Locale impegnata nell'attività di controllo ha individuato, nei pressi della terreni Tamerici, un furgone parcheggiato su una strada sterrata che conduce alla campagna e alcune tende da campeggio occupate da più persone. Gli agenti hanno identificato gli occupanti, che sono stati sanzionati per violazione del divieto di campeggio.

L’operazione rientra nei controlli congiunti di polizia locale e compagnia barracellare, attivi su tutto il territorio comunale per contrastare l’occupazione irregolare del suolo pubblico e il parcheggio non autorizzato.L «La tutela del territorio e il rispetto delle regole sono una priorità per la nostra amministrazione», dichiara la sindaca Rita Limbania Vallebella, «continueremo a garantire controlli costanti per prevenire comportamenti che possano compromettere il decoro e la sicurezza della nostra comunità».

Nei giorni scorsi scorsi alcuni mezzi parcheggiati nelle dune della spiaggia Le Saline sono stati segnalati da alcuni passanti.

