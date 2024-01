Cinque defibrillatori per la comunità di Stintino, per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella avvia il progetto “Stintino cardio protetto” come previsto dalle linee programmatiche, attraverso la dotazione di un sistema di installazione di defibrillatori in diversi punti strategici del paese.

L’acquisto dei beni è stato affidato alla ditta Teorema di Buscio Silvio di Savona, per un importo di circa 7mila euro, impresa che dovrà provvedere all’acquisto di 5 defibrillatori con aggiunta di piastre pediatriche e tre teche per esterno.

L’arresto cardio-circolatorio è la causa di maggior morte al mondo e l’unico mezzo a supporto delle basi vitali del primo intervento è l’utilizzo del defibrillatore che, se usato correttamente, e in tempi utili, contribuisce a salvare il 75 per cento di chi ne è colpito.

«Considerato che si rende necessario garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e degli utenti del comune stintinese», sottolinea l’amministrazione comunale «si intende completare il progetto “Stintino cardio protetto”».

