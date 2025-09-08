Stintino, 250 mila euro per la ristrutturazione del Centro culturaleLa Giunta comunale approva il progetto definitivo
La giunta comunale di Stintino, guidata dalla sindaca Rita Vallebella, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria del locale di via Marco Polo adibito a Centro culturale. I rilievi effettuati hanno fatto emergere la necessità di intervenire con lavori di ristrutturazione che mirano a ripristinare lo stato di salubrità della sala polifunzionale, a migliorare l’accessibilità e al versatilità del centro, rendendolo adatto ad ospitare eventi culturali e sociali, con particolare riguardo all’inclusione delle persone con disabilità. L’immobile è inserito nell’elenco del patrimonio di proprietà del Comune di Stintino. L’intervento complessivo ammonta a circa 254mila euro, così come descritto nel progetto redatto dall’architetto Alessio Rizzo. L’opera pubblica realizzata negli anni ’90, ha ospitato diverse iniziative quali l’Open Lab dove sono stati presentati i lavori sul nuraghe Nieddu e i corsi di formazione legati alla cultura del mare, il pilotaggio di imbarcazioni e patenti nautiche.