La giunta comunale di Stintino, guidata dalla sindaca Rita Vallebella, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria del locale di via Marco Polo adibito a Centro culturale. I rilievi effettuati hanno fatto emergere la necessità di intervenire con lavori di ristrutturazione che mirano a ripristinare lo stato di salubrità della sala polifunzionale, a migliorare l’accessibilità e al versatilità del centro, rendendolo adatto ad ospitare eventi culturali e sociali, con particolare riguardo all’inclusione delle persone con disabilità. L’immobile è inserito nell’elenco del patrimonio di proprietà del Comune di Stintino. L’intervento complessivo ammonta a circa 254mila euro, così come descritto nel progetto redatto dall’architetto Alessio Rizzo. L’opera pubblica realizzata negli anni ’90, ha ospitato diverse iniziative quali l’Open Lab dove sono stati presentati i lavori sul nuraghe Nieddu e i corsi di formazione legati alla cultura del mare, il pilotaggio di imbarcazioni e patenti nautiche.

