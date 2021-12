Niente mezzi pesanti sul ponte “Bidighinzu” all'altezza del km 8,700 della strada statale 131 bis "Carlo Felice", all’altezza del comune di Thiesi.

Il provvedimento prevede “il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate con deviazione del traffico lungo la viabilità alternativa segnalata in loco. Per le autovetture e i veicoli leggeri permane il restringimento della carreggiata mediante senso unico alternato con segnaletica di precedenza”.

Il ponte nei mesi scorsi, ricorda l’Anas, “è stato oggetto di indagini tecniche da parte del personale Anas finalizzate alla progettazione dell'intervento di ripristino già precedentemente pianificato. I risultati di tale campagna hanno rilevato la necessità di procedere in via cautelativa alle restrizioni di transito predette”.

Nei giorni scorsi “è stata consegnata la progettazione delle opere che verranno avviate all'inizio del 2022 mediante la completa riqualificazione del ponte, per un investimento di 350mila euro. I lavori saranno realizzati mediante l'utilizzo di un accordo quadro già disponibile e pertanto saranno annullati i tempi della procedura di gara”.

(Unioneonline/D)

