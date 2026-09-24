Spiaggia Facile, dimostrazioni di soccorso con le unità cinofile al Lido San GiovanniSaranno illustrate le tecniche di intervento in acqua
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Sicurezza in mare, inclusione e dimostrazioni di soccorso con le unità cinofile. Sabato 26 settembre, dalle 9.30, la Spiaggia Facile del Lido San Giovanni di Alghero ospiterà una mattinata di formazione e divulgazione aperta alla cittadinanza.
L’iniziativa, coordinata dalla Fisa- Federazione Italiana Salvamento Acquatico, è organizzata dalla cooperativa sociale Ecotoni Onlus, partner del Comune di Alghero nell’ambito del progetto T.A.P.P.A. al mare - “L’Isola che accoglie: Turismo accessibile e inclusivo in Sardegna”, promosso dalla Regione con il finanziamento del Ministero per le Disabilità.
Protagoniste della giornata saranno quattro unità cinofile nautiche e un’unità cinofila da ricerca in superficie, impegnate in dimostrazioni operative di recupero e soccorso.
Saranno illustrate le tecniche di intervento in acqua, anche con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto, e le modalità di ricerca di persone scomparse attraverso le capacità olfattive dei cani.
Alle attività parteciperanno i tirocinanti e gli ospiti della Spiaggia Facile, con la collaborazione della sezione algherese della Lega Navale Italiana. La mattinata permetterà inoltre di conoscere il rapporto tra cane e conduttore, le attrezzature utilizzate durante le operazioni e le corrette regole di comportamento in spiaggia e nelle situazioni di emergenza. L’obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione e del salvataggio, con particolare attenzione all’inclusione, al benessere animale e alla collaborazione tra uomo e cane.