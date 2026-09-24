Nuove risorse regionali per la riqualificazione dello stadio Mariotti. Ad annunciare il finanziamento e a rivendicare il lavoro svolto per ottenerlo è il consigliere regionale Valdo Di Nolfo: <un impegno preso con la città che oggi diventa realtà>, scrive in una nota. <Dopo sedici anni si compie un passo fondamentale per restituire ad Alghero un luogo che appartiene alla sua storia, alla sua identità e a generazioni di algheresi>, afferma Di Nolfo, indicando la riqualificazione dello storico impianto sportivo tra gli obiettivi perseguiti dall'inizio della legislatura. Il consigliere regionale sottolinea anche la collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il sindaco Raimondo Cacciotto. Di Nolfo rivolge poi un ringraziamento particolare a Gianni Occhioni, presidente della commissione Opere pubbliche del Consiglio comunale, per aver seguito con grande costanza e lontano dai riflettori il percorso per il recupero dell’impianto. Un riconoscimento anche all’Alghero Calcio e al presidente Andrea Pinna per il sostegno al progetto. <Il cammino non finisce qui - conclude Di Nolfo - ma dopo sedici anni finalmente ci sono le condizioni per guardare alla rinascita del Mariotti come a un obiettivo concreto>.

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