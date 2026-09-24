Una mostra a cielo aperto, attraverso la quale verranno esposte fotografie, immagini e lavori realizzati nell’ambito delle attività del Centro di riattivazione “Non ti Scordar di Me”, attivo presso il complesso di San Camillo a Sassari. Venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 19, Piazza Castello ospiterà un’iniziativa promossa dall’Associazione Alzheimer Sassari ODV, impegnata da oltre vent’anni nel sostegno alle persone con demenza e alle loro famiglie per celebrare la Giornata e il Mese Mondiale dell’Alzheimer.

La mostra vuole raccontare, attraverso immagini e creazioni, la quotidianità del Centro e soprattutto le persone che lo frequentano, dando spazio alle loro capacità, alla creatività e alle emozioni che nascono durante le attività di riattivazione e socializzazione. Durante tutta la serata sarà inoltre presente in Piazza Castello un punto informativo dell’Associazione Alzheimer Sassari ODV, dove cittadini e famiglie potranno conoscere più da vicino le attività svolte, i servizi offerti e le iniziative dedicate alle persone con Alzheimer e altre forme di demenza e ai loro caregiver.

Alla manifestazione si affiancherà un momento di solidarietà e socialità organizzato presso il dehor del Bar San Carlo, sempre in Piazza Castello. Dalle ore 19 fino a mezzanotte si terrà un Happy Hour solidale, durante il quale una parte del ricavato della serata sarà destinata a sostenere le attività dell’Associazione Alzheimer Sassari ODV.

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