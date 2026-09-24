Attivate le ricerche per Marinella Campus, 49enne uscita di casa stamattina nella borgata di Ottava a Sassari, e ancora irreperibile. Con il consenso della famiglia si chiede aiuto per ritrovare la donna che si è allontanata dall’abitazione senza documenti né cellulare, forse scalza e con indosso una maglietta nera.

La richiesta, nel caso la si vedesse, è di segnalarlo subito alle forze dell’ordine e al fratello. Intanto si stanno formando dei gruppi di ricerca e chi intendesse parteciparvi può contattare Donatella Soggiu al numero 3498681378.

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