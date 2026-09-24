Una mattinata di sport e condivisione per ricordare Cristian Martinez, lo studente del Liceo Artistico “F. Costantino” scomparso due anni fa in un tragico incidente stradale. Venerdì 25 settembre, dalle 11.30, la palestra dell’istituto, già intitolata alla sua memoria, ospiterà una manifestazione voluta soprattutto dai suoi compagni di classe e di basket. Al centro dell’iniziativa ci sarà un torneo di basket 3 contro 3, scelto per rendere omaggio alla grande passione di Cristian per la pallacanestro e, attraverso lo sport, tenere vivo il suo ricordo. Amici e docenti lo ricordano come uno studente intelligente e serio, corretto e sensibile, capace di farsi apprezzare dentro e fuori dalla scuola anche per il suo sorriso e la capacità di stare con gli altri. Alla mattinata parteciperanno i genitori di Cristian, insieme al dirigente scolastico Mario Peretto, alla referente del Liceo Artistico Lucia Naitana, al personale e agli studenti. A due anni dalla scomparsa, la comunità scolastica tornerà così a stringersi attorno alla famiglia Martinez, trasformando il ricordo e la commozione in un momento di amicizia e partecipazione nel segno dello sport che Cristian amava.

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