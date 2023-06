C’è anche la spiaggia “Sacro Cuore/Ampurias” di Castelsardo tra le 146 sparse lungo le coste d'Italia e otto all'estero, di cui cinque nell'Unione Europea e tre in Africa, ad aver ottenuto la Bandiera Verde, il riconoscimento internazionale assegnato da un campione di pediatri, ai Comuni in cui sono presenti spiagge a misura di bambino, con la cerimonia di consegna, in programma il prossimo 8 Luglio a Roccella Jonica, in Calabria.

La Bandiera Verde indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri, assegnate dal 2008, mediante una ricerca ideata e condotta dal Professore Italo Farnetani.

© Riproduzione riservata