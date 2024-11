Arrestati due uomini dai carabinieri, ritenuti responsabili di diversi furti, consumati e tentati, ai danni di attività commerciali nel centro storico di Sassari.

In particolare sono stati identificati gli autori di sei furti, di cui due tentati, e perpetrati nei mesi di ottobre e novembre ai danni di bar e negozi. Tutto questo grazie alle analisi delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza, che hanno rivelato come i sospettati, in parte travisati, adottavano sempre lo lo stesso modus operandi, introducendosi nell’esercizio commerciale infrangendo una delle vetrine con un blocco di cemento e, una volta all’interno, sottraendo il registratore di cassa procurando ingenti danni alla struttura.

Uno dei due fermati è stato condotto in carcere a Bancali mentre l’altro si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Deferita in stato di libertà una donna poiché in occasione di un furto aveva svolto le funzioni di vedetta.

