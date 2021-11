Oltre 6mila giocattoli non sicuri, pronti per essere immessi sul mercato, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Sassari.

Le Fiamme gialle sono entrate in azione nei giorni scorsi e hanno controllato 37 attività commerciali di Sassari, Alghero, Arzachena, Bono, Bonorva, Castelsardo, La Maddalena, Olbia, Ozieri, Palau, Porto Torres, Santa Teresa Gallura, Sorso e Tempio Pausania. Le irregolarità sono emerse in oltre la metà degli accertamenti. In particolare in relazione alla normativa sulla sicurezza dei prodotti (D.lgs. 206/2005 - Codice del Consumo e D.lgs. 54/2011 attuativo della Direttiva n. 2009/48/CE), sono finiti nei guai 19 esercenti ai quali sono stati sequestrati 6mila giocattoli ed è stata inviata la relativa segnalazione amministrativa alla competente Camera di Commercio.

In corso inoltre ulteriori indagini per individuare i canali di approvvigionamento dei prodotti.

Durante le stesse attività sono stati individuati 3 lavoratori irregolari.

