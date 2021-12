Sono arrivati i risultati di 118 tamponi molecolari sui 130 passeggeri che domenica notte si trovavano sul volo Roma-Alghero su cui viaggiava un uomo di rientro dall’Africa poi risultato positivo al Covid.

E, ottima notizia, sono risultati tutti negativi. Tra questi ci sono anche quelli effettuati su un gruppo di giocatori e dirigenti della Torres Calcio che hanno viaggiato sullo stesso aereo.

L'Ats Sardegna ha completato i test anche sui restanti passeggeri, ma i risultati arriveranno solo nella giornata di sabato.

In ogni caso, le 130 persone coinvolte dovranno restare in quarantena fino al 7 dicembre – come da protocolli di sicurezza del ministero per arginare la variante Omicron -, quando effettueranno un secondo test e in caso di negatività potranno concludere il periodo di isolamento.

Nei primi giorni della prossima settimana invece dovrebbe arrivare il responso del sequenziamento del virus estratto dal tampone del passeggero positivo. Allora si saprà se si tratta di variante Omicron.

In ogni caso l’uomo, un cittadino algherese vaccinato con due dosi, sta bene ed è in quarantena nel suo domicilio.

