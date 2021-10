Le splendide dune sabbiose presso Sorso, anche in prossimità del lungo litorale, ora sono più pulite. Grazie alla preziosa opera di volontari e componenti dell'associazione Plastic free.

Raccolti ed eliminati quintali di rifiuti plastici (e non solo), abbandonati negli anni dai soliti maleducati e incivili, specialmente lungo la costa.

Tra i volontari anche tanti ragazzi, il che lascia ben sperare. La pulizia ha avuto anche il supporto dell'Amministrazione comunale di Sorso, per quanto riguarda il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti.

"Non sarà certo un'iniziativa isolata – spiegano i volontari – Abbiamo in mente altre giornate simili in tutto il territorio. Tenere l'ambiente pulito è una delle nostre missioni. Siamo consapevoli che le multe non bastano a fermare i maleducati. Occorre una maggiore sensibilità sui temi ambientali nelle scuole e nelle istituzioni. Qualcosa negli ultimi anni è migliorato. Ma non basta. Il percorso da compiere è ancora purtroppo lungo".

